天氣｜天文台取消黃雨警告　明日料有驟雨及雷暴 (16:30)

本港地區今晚及明日（13日）天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎26至30度，吹微風。明日漸轉吹和緩東至東北風。展望隨後數天間中有驟雨，短暫時間有陽光。

【16:02】天文台在下午4時取消黃色暴雨警告信號。

【14:10】天文台在下午2時10分發出黃色暴雨警告信號，並發出局部地區大雨報告，表示觀塘區、黃大仙區及沙田區雨勢特別大，在下午2時正的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫28度，相對濕度85%。

一股微弱的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區間中有雨及雷暴。本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。最高氣溫約30度。吹微風。展望未來一兩日間中有雨及幾陣雷暴。下周中期天色好轉。

隨着高空反氣旋稍為增強，華南沿岸下周中期驟雨減少，天色好轉，天氣炎熱。

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