海關搗破今年最大宗空運毒品案　檢獲市值近半億毒品 (23:25)

另外，海關於上周六（5日）檢查一件由加拿大空運抵港包裹，發現約1公斤懷疑可卡因收藏於發泡膠珠內，市值約140萬元。關員昨日在油麻地拘捕一名36歲涉案女子。

首宗案件被捕男子，已被控以兩項販運危險藥物及一項管有適合於及擬用作吸食危險藥物的器具罪名，另一案件被捕女子亦已被控以一項販運危險藥物，他們將於明日（12日）在九龍城裁判法院提堂。

海關強調，會繼續加強打擊經空運貨物、郵遞及快遞渠道販運毒品活動，並與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截毒品流入本港。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。

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