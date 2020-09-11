浸大中大中醫學生明年畢業須本月赴內地補實習時數　不滿未知隔離地點 (22:45)

因應新型冠狀病毒疫情，學生要到內地實習，要先接受核酸檢測及檢疫14日。浸大將安排中醫學生本月23日出發到廣州實習，但要先往珠海隔離，檢測及隔離住宿費用由院方支付；中大中醫學生則於本月24日出發，院方只會補貼4000元檢測及隔離住宿費用。「中大中醫北上實習事宜關注組」成員、中大中醫學系六年級生陳同學（化名）稱，醫學院建議學生經港珠澳大橋前往珠海先行隔離，由於隔離安排由當地政府協調，目前未知隔離地點，以及是否可安置學生於同一所酒店。陳同學批評，隔離地點不清，「送咗你去邊都唔知，有咩事都無人擔保到你」。

浸大中醫藥學院表示，計劃本月下旬安排中醫學生前往內地中醫院實習。有關實習安排較早前因新冠肺炎疫情而暫停，預計大約有30多名同學會參與是次內地中醫院的實習。學院會安排同學在香港接受相關病毒檢測，以便取得內地入境要求的健康證明文件。相關檢測及隔離住宿費用將全數由學院支付。院方會盡力協助全體同學恢復內地實習的各項安排。

本報正向中大中醫學院查詢。

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