政府9．14起再派「銅芯抗疫口罩」　稱微銅粒嵌入纖維市民毋須擔心吸入 (19:15)

領取口罩的主要登記人將在郵件派遞前，收到載有郵件編號的短訊通知，香港郵政會於短訊發出後3個工作天內，將口罩派遞到主要登記人提供的地址。如上門派遞時無人收件，香港郵政會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第二個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身分證明文件，到指定郵政局領件。

第二輪郵政派遞完成後仍未索取「銅芯抗疫口罩＋™」的市民，可由10月初起親身或授權他人到指定地點索取，詳情及確實日期容後公布。

創科局表示，「銅芯抗疫口罩＋™」的抗菌層帶有微銅粒，不含納米銅；開發口罩的香港紡織及成衣研發中心已委託本港認可實驗室，透過模擬呼吸裝置測試口罩，結果顯示口罩在清洗前及經20、40和60次清洗後，均沒有釋出含銅物質。創科局稱，口罩抗菌層的微銅粒在紡紗過程中已被嵌入纖維，微銅粒難以脫落，故市民毋須擔心會吸入有關物質。

有關政府派發第二個「銅芯抗疫口罩＋™」，可瀏覽政府新聞公報。