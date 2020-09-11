陪審團不確定陳彥霖事發日有否思覺失調徵狀【附時序】 (18:45)

陪審團認為事發當日情形如下：

08:45 陳彥霖離開元朗的住所往知專上課

11:00 她回到知專，上課期間借用男同學的背包充當枕頭，脫掉其鞋子並躺臥在地上睡覺

13:00 課堂完畢，陳彥霖向同學趙鈞誼表示，要收拾儲物櫃內的東西，同日稍後她會返校舍把物品放回儲物櫃中

13:30 陳彥霖和趙鈞誼及另一同學Nia離開知專往調景嶺站乘坐港鐵。但至於陳彥霖有沒有在美孚站下車，以及有否向Nia表示要往荃灣，則未能確定。趙鈞誼在美孚站下車後，曾使用Whatsapp與陳彥霖通訊

17:30 陳彥霖在調景嶺站A1出口外遺下一些個人物品，包括一部黑色沒有上密碼鎖的iPhone

17:40 陳彥霖前往知專校舍，隨後她進入李惠利大樓。她在知專B座大樓2樓平台遺下一些個人物品，包括一部上了密碼鎖的粉虹色iPhone、身分證、圖書證、一張小冊子及一個袋等。但她是否曾往知專C座大樓10樓，並脫下自己穿著的一雙鞋子，則未能確定。

19:00 陳彥霖離開知專校舍，當時手上沒有拿任何物品。她赤腳步行往調景嶺地鐵站，由A1出口進入站內，在B出口進入都會駅商場，乘扶手電梯前往商場二樓，之後經商場二樓往善明邨方向的通道，往彩明街方向前行，之後曾返回調景嶺地鐵站內。但陪審團不確定陳彥霖是否在知專校舍正門前登上的士前往日出康城緻藍天，或是否在康城街近巴士總站的地方下車

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