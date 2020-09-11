新冠肺炎｜今增12宗確診3屬本地感染　旺角維景酒店海港酒家員工染疫 (16:32)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診的56歲女子（個案4926）在旺角維景酒店海港酒家任職樓面，由於旺角維景酒店本月初的4宗確診個案都無去過該酒家，而7月在該酒家爆發、涉及15宗個案的感染群組又與今日新增個案確診時間相隔已久，相信雙方無關連。張竹君又稱，病人的約70名同事大多已參與全民檢測，若有人未參加，衛生防護中心會安排他們交深喉唾液樣本作病毒測試。

兩宗源頭不明本地個案均經全民檢測驗出：

．個案4922：71歲家庭主婦，獨居將軍澳康盛花園，平日會去新都城街市，9月7日到翠林體育館參與全民檢測，無病徵

．個案4926：56歲女子，旺角維景酒店海港酒家任職樓面，平日上班獨自用膳；居於旺角通菜街，平日會去旺角街市；8月31日發病，9月9日到界限街一號體育館參與全民檢測

一宗新增本地個案（個案4918）與早前確診者相關：

．5歲男童，是昨日（10日）公布39歲女確診者（個案4912）的兒子，無病徵

．男童因要接受眼部手術，9月8日到伊利沙伯醫院提交深喉唾液樣本，對新冠病毒測試呈陰性

．男童9月9日在香港眼科醫院接受手術，其間其母接獲確診通知，男童手術後再接受深喉唾液測試變為陽性

．男童與母親9月10日接受血清抗體測試，結果呈陽性，醫管局總行政經理劉家獻昨表示，這代表兩人可能較早前已受感染

．男童父親已入住檢疫中心

其中9宗屬輸入個案（17:26 增9輸入個案 5菲傭乘同一港航客機到港 同行者要檢疫）

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