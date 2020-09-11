廣告設計師襲警及藏噴漆罪成囚5個半月　官斥謊話連篇勸以港為家須守法 (16:45)

裁判官鄭紀航判刑時指斥，被告意圖用噴漆破壞的行為「自私、不顧及公眾秩序，令井井有條的香港街道變得塗鴉處處」，而塗鴉的字句亦充滿仇恨及渲染暴力，分化社會。鄭官另勸喻被告若仍以香港為家，便要做個守香港法律的市民。

被告為廣告設計師張俊文（22歲），他被控於2019年11月2日在中環砵甸乍街18號外襲擊警員韋鑑洸，並在同日同地管有兩支噴漆。被告步入犯人欄前，忍住淚水撫摸了其未婚妻及父母的面頰一下，未婚妻隨即失聲痛哭，父母定過神後亦不禁流淚。

裁判官鄭紀航直斥被告的自辯「謊話連篇、前言不對後語、砌詞狡辯、自欺欺人」，並指出被告自辯時聲稱當日一直很想返回位於屯門的居所，但他在港島多個地方流連共6個多小時都不回家。鄭官亦質疑，被告若真的想回家，大可乘的士先到東區，經半山繞到西隧，或經東隧到觀塘轉乘巴士回家，但被告卻選擇街上流連，故認為其說法不能令人信服。

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