自願醫保首年保單逾52萬張　逾半受保人40歲以下 (16:15)

發言人稱，截至今年7月底，由食物及衛生局批出並已推出市場的認可產品共有67款，包括30款標準計劃及37款靈活計劃，合共提供257種方案予消費者選擇，而在自願醫保推行首年，96%的保單申請獲成功接納。

發言人指出，在52.2萬名保單受保人當中，有97%人購買靈活計劃，其餘則購買標準計劃；逾半受保人為40歲以下；超過三分之一受保人為30歲以下，反映自願醫保對年輕人有一定吸引力。

發言人稱，根據計劃推行首九個月的數據，有96%的保險索償個案均可成功索償，其中超過三分之一的個案獲全額償付；多於三分之二個案的償付比率達90%或以上；而償付比率達80%或以上的個案亦佔約八成。

發言人說，為方便巿民比較自願醫保認可產品，自願醫保網頁的消費者資訊專區設有「計劃搜尋」功能，可以輕鬆比較各認可產品的保障範圍及保費。此外，網頁已新增名為「自願e寶」的「聊天機械人（chatbot）」功能，讓消費者可以簡易互動的形式隨時查詢有關自願醫保的問題，網頁亦有提供有關自願醫保下稅務扣除的資料。

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