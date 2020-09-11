遊戲機中心今重開　Game迷晨早光顧「一解機癮」 (15:00)

位於旺角的「Smart Game」遊戲機中心，上午10時已有十多名青年到來打機。有職員在每人打機後以1比99漂白水抹拭遊戲機，再讓下一人使用。每部遊戲機中間設有隔版或膠簾分隔，而較受歡迎的遊戲機，最高峰有4人坐下排隊輪候。

18歲的鄭小姐稱，過往受男友影響，一周會來機舖玩三四日，「普通出街都會嚟玩兩三鋪」，疫情下沒打機已兩個多月，「有機癮」，故馬上來玩。她又稱，擔心機舖會再關閉，會「日日嚟」。

20歲的Simon說，玩「太鼓之達人」已一年多，以往一周會玩3次，因疫情已沒玩3個多月，技巧有所生疏；而到機舖玩的氣氛與在家玩大有分別，也可見朋友，今日碰巧放假，早在10時特意到來一解機癮。他又說，以往人較多時期會有人圍觀，如今沒有，他也不會逗留太久。

K小姐（化名）表示，一直有留意社交距離措施，每星期估算遊戲機中心何時會重開，今日特意安排放假來玩「音game（節拍遊戲）」，因在遊戲機中心玩「實感不同」。她估計未來會一周會來兩三日，每次玩完都會以酒精消毒液搓手。

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