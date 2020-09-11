18歲兼職音樂導師涉向警署擲汽油彈　認罪還押月底判刑 (14:45)

被告陳俊輝（18歲）承認於今年1月29日在葵涌警署車閘入口附近，連同兩名身分不詳的人企圖用火摧毁葵涌警署內的警車；以及於今年2月4日在葵涌金發工業大廈一單位內保管11個汽油彈、一罐打火機燃料、兩樽通渠水及三個空玻璃樽。

辯方求情指出，被告自小患有專注力失調，成績一直不錯，直至中四遇到困難須留級，目前已輟學出來工作。辯方指稱，他受網上宣傳及朋輩影響，根據網上教學自製汽油彈，他對自己的鹵莽行為感到後悔，認為其所為無助於社會運動。

案情指出，當晚約8時，有警員看見兩至三名黑衣人向警署的停車場閘入口投擲了至少三枚汽油彈，門口外的馬路被熏黑，黑衣人隨即跑走。警方在閉路電視片段發現被告當日在葵涌金發工業大廈外與兩名男子會面，並於2月4日在大廈外埋伏，趁被告騎單車離開時截查並拘捕他。被告在警誡下承認投擲了汽油彈，聲稱只是因為好玩。其後警方在被告租用的劏房單位內檢獲11個汽油彈及通渠水等。

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