中大醫學院教授盧煜明獲「科學界奧斯卡」大獎　憑血漿DNA診斷開創「無創產前診斷」 (12:45)

盧煜明表示，科研成果能在全世界廣泛應用，令他非常鼓舞，今次獲獎證明血漿DNA診斷科技得到世界認同，他希望未來有更多年輕人投身創新科技行列。

中大醫學院方面表示，盧煜明有「無創產前檢測之父」之稱，現為中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長。他於1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA，後來與其團隊研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，現時獲全球90多個國家廣泛採用，每年有逾700萬名孕婦受惠。

此外，盧煜明的團隊透過大型平行測序技術及創新的生物信息科技，分析母體血漿中的微量DNA，成功破解胎兒的全基因組圖譜，從而可及早預測多種遺傳病。近年，盧煜明領導的跨學科研究團隊成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，能夠非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變。

其他報道：梁頌恆非法集結罪獲准上訴至終院 繼續服刑無申請保釋

其他報道：中秋柚子｜文旦、泰國金柚、貴妃柚中秋當造 果商教揀靚柚子貼士【短片】

其他報道：再有扣內地港人被派律師 家屬促履行「陽光司法」