電騙案18歲大學生落網　涉自稱「女特務」騙4人逾240萬 (11:41)

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威交代案情時指出，警方早前接獲兩宗騙案報案，發現案件不約而同有一名女子收取及處理贓款。第一宗案件發生於8月15日，一名居於觀塘的女事主接獲自稱內地公安來電，指稱事主涉及內地一宗罪案，事主受驚下跟隨對方派出的一名「女特務」，到附近銀行開設網上理財戶口，事主把所有積蓄存放入該戶口，並向「女特務」交出密碼。

第二宗案件發生於8月17日，一名居於銅鑼灣的事主收到相似的來電，騙徒同樣自稱自己為內地公安，事主其後跟隨「女特務」到銀行提款，再把款項交予「女特務」。

兩名事主事後感懷疑報警，警方經調查後採取行動，於葵涌石籬東邨拘捕一名涉案的18歲本地女大學生，於其寓所內搜出一批證物，包括其犯案時的衣著、八達通、銀行存摺、入數紙等，相信她涉及另外兩宗未有報案的同類型電騙案。被捕女子於警誡下承認自己以「特務」身分犯案，把贓款存入自己的戶口。案中4名事主分別被騙走12萬至150萬元不等，警方正調查該女子背後主腦身分，目前正被扣留調查。

警方指出，電話騙案主要包括「假冒官員」、「猜猜我是誰」等類型，呼籲市民應「遇電騙，即收線」。