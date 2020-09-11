陳彥霖浮屍油塘海面　裁定死因存疑 (17:10)

死因裁判官高偉雄在退庭前表示，基於本案特別情況，決定向陪審團派發共17條問題的問卷，要求他們就當中的事實裁決。相關問題全部圍繞去年9月19日，即陳彥霖最後現身至後來失蹤的情況，陪審團須以是、否或未能確定作答。陪審團部分最終結論如下：

．陳彥霖曾往知專C座大樓10樓，其間她脫下自己穿著的一雙鞋子。

答案：未能確定

．陳彥霖在2019年9月19日當天呈現思覺失調的徵狀。

答案：未能確定

．陳彥霖在進入海中時身上有/沒有穿著任何衣物。

答案：沒有

由於本案未能確定思覺失調有否直接或間接導致陳彥霖死亡，陪審團建議醫管局檢討青少年精神科會診後的跟進機制，令跟進更有效。

由於陳彥霖的屍體腐化，導致法醫未能獲取足夠資訊，陪審團表示，假如再有同類案件，建議衛生署法醫科法醫重新考慮進行矽藻測試，以協助判斷死者死因。

高官表示，本案非首次未能揭示所有事情真相的死因研訊。他感謝陪審團12天以來，在新型冠狀病毒疫情未完全消除的情況下參與研訊，盡力找出事件真相，決定本案的陪審員5年內毋須再出任陪審員。

高官向陳彥霖的母親何姵誼表示，對陳彥霖離世感難過，庭上證據亦顯示她「最後讀到自己想讀嘅嘢」，對朋友和家人非常好，「雖然有爭拗，但相信（陳彥霖）心底對你好好」。高官又指出，陳彥霖離世至今出現不愉快事件，對開庭首日、庭外發生的事感遺憾。何姵誼當日在庭外遭大批市民包圍指罵。高官希望本案還何姵誼「少少公道」，與家人慢慢回復正常生活。何姵誼聽取裁決期間一度取出紙巾拭眼。

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