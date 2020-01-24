中秋柚子｜文旦、泰國金柚、貴妃柚中秋當造　果商教揀靚柚子貼士【短片】 (09:49)

‧台灣麻豆文旦 清朝貢品

台南市麻豆區的文旦要由樹齡滿25年以上的老樹種植出來，自清朝至日治時期皆為貢品，是柚子的其中一個品種。

外 觀：頭尖底寬，果身較一般柚子小

當造期：9至10月

售 價：每個約54元，視乎大小而定

味 道：柚肉呈白色，味道較清甜及實淨，水分較泰國金柚少，帶淡淡柚香。

食用最佳時間：麻豆文旦由鮮綠色慢慢轉成淡黃色，果皮會開始皺皮，待表皮多餘水分蒸發後的「收水」狀態才可食用，此時亦最甜。

‧泰國三角嘜金柚 認住金底紅字

泰國三角嘜金柚質素穩定，柚味重。柚皮上的三角嘜貼紙有分等級，金色底紅色字為一級，次等二級則是白色底紅色字，尺寸或外形會較小或表面有花痕。

外 觀：較為圓渾

當造期：一年四季

售 價：每個約78元

味 道：柚肉帶粉紅，有獨特泰國柚香味，柚味重，味道較甜，水分較多。

食用最佳時間：金柚色澤由青綠到表面有少許偏黃時，較適合食用；若整個已變黃，即代表已放置過久。

‧泰國 貴妃柚 王室御用矜貴

泰國紅鑽蜜柚又名「貴妃柚」，是泰國王室御用柚子，產量較少。因泰國限量出口，故價錢較貴。

外 觀：果大皮薄

當造期：一年四季

售 價：每個約238元

味 道：柚肉呈紅色，甜度高，水分多及柚味充足。

食用最佳時間：柚子的色澤由青綠到表面有少許偏黃時，較適合食用；若整個已變黃，即代表已放置過久。

圖文、影片：黃詠賢

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