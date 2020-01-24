警拘15人涉串謀密集交易壹傳媒股票　3日入市1.32萬次獲利3870萬【短片】 (19:00)

警方國安處8月初拘捕壹傳媒創辦人黎智英後，壹傳媒股價出現異動，毒品調查科財富調查組調查後以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕15人，涉透過社交媒體串謀密集股票交易，甚至賣出股票指令未執行時，以相同或更高價買入數量相同的股份，營造交投熾熱假象，再利用社交媒體言論引散戶入局，在高位散貨獲利，令投資者蒙受損失，合共獲利3870多萬元，其中一人獲利2500多萬元。
被捕14男1女介乎22至53歲，其中一人有黑社會背景，6人無業，其餘包括公務員、消防員、自僱者、傳銷員等，部分人互相認識。毒品調查科總警司鍾詠敏指出，上月7日壹傳媒股份成交量約100萬股，收市股價9仙，壹傳媒高層8月10日被捕後，8月10日至12日總成交量大幅升至71億元，若比較8月7日及11日的單日成交額，上升幅度逾4000倍。股價由8月10日最低7.5仙，升至11日最高位1.96元，其後迅速回落。據警方調查，15人在8月10日至12日期間購買壹傳媒股份1.32萬次，涉16.9億股，佔總交投量23.8%，獲利3870萬元，其中一人獲利2500多萬元。她說，將調查資金來源及去向、幕後有否人操控等。
她拒披露有否與證監會就行動溝通，又強調行動非針對壹傳媒，是針對利用此事件令股民蒙受損失的人。
消防處回覆稱，剛獲悉一名現役消防員涉及有關案件，已被警方拘捕。處方重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀個案均會按既定程序嚴肅跟進處理。