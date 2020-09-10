政府公共服務9月15日起全面恢復 (18:15)

發言人指出，為減少人流和社交接觸，各政策局和部門會在恢復提供公共服務的同時，繼續採取針對措施，如實施彈性上班時間以減少在繁忙時間使用公共交通工具的人員；盡可能舉行視像會議以減少面見會議；在員工之間或員工和公眾之間保持距離或裝設間隔等。

部分服務或稍後才能恢復 將另行公布

發言人表示，個別政策局和部門或需要時間部署人手和物資，以及遵守防疫規例，或稍後才能恢復部分服務。有關部門會就其最新服務安排的詳情另行公布。

發言人呼籲有需要的市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排；在恢復公共服務的初期，可能會有較多市民需要各項服務，輪候時間可能會較長，或需要更長時間才能完成處理申請。

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