新冠肺炎｜上月曾致印度航空禁飛香港兩周　AI314航班再一機累計6人確診 (18:30)

截至今日（10日）凌晨零時，本港新增12宗新型冠狀病毒確診個案，其中7宗屬輸入個案，當中來自印度的5人，均乘印度航空AI314航班於9月8日抵港。連同昨日（9日）乘搭同一班機的確診個案（個案4902，21歲女子，無病徵），該航班已有6人確診。
上月14日到港的印航AI314航班，累計最少21名乘客抵港後確診，當局因此引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H）章，於8月18至31日期間禁止印度航空所有航班來港。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，禁令完結後本月8日及11日均會有AI314航班到港。至於會否再次在一班機上發現多宗個案而禁飛，張竹君表示仍待觀察。
7宗輸入個案全部無病徵：
．5人來自印度，均乘印度航空AI314航班於9月8日抵港：個案4903、4904、4905來自同一家庭，介乎15至39歲；以及個案4906（32歲女子）和個案4909（41歲女子）
．個案4907：29歲女外傭，由菲律賓乘CX906航班於9月8日抵港
．個案4908：26歲男子，由伊朗經卡塔爾乘QR818航班到港
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 印度航士 AI314航班 衛生防護中心 張竹君 編輯推介