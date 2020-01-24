新冠肺炎｜上月曾致印度航空禁飛香港兩周　AI314航班再一機累計6人確診 (18:30)

上月14日到港的印航AI314航班，累計最少21名乘客抵港後確診，當局因此引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H）章，於8月18至31日期間禁止印度航空所有航班來港。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，禁令完結後本月8日及11日均會有AI314航班到港。至於會否再次在一班機上發現多宗個案而禁飛，張竹君表示仍待觀察。

7宗輸入個案全部無病徵：

．5人來自印度，均乘印度航空AI314航班於9月8日抵港：個案4903、4904、4905來自同一家庭，介乎15至39歲；以及個案4906（32歲女子）和個案4909（41歲女子）

．個案4907：29歲女外傭，由菲律賓乘CX906航班於9月8日抵港

．個案4908：26歲男子，由伊朗經卡塔爾乘QR818航班到港

新冠肺炎 相關報道：

今增12宗確診 5屬本地感染 5歲童手術前後兩次測試陰轉陽

牛津疫苗現不明副作用 袁國勇：非罕見 暫停測試研與疫苗有關否