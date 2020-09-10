男子認強姦中學學妹　判囚4年半 (18:00)

案情顯示，現年19歲的被告與現年17歲的女事主X於2017至2018年間透過Instagram相識，並發現兩人同讀一學校，不久兩人成為戀人，惟拍拖未夠兩個月便分手，兩人仍保持朋友關係。

去年6月11日，X知悉被告會返回母校取畢業證書，邀約被告午膳。午膳後因X還有1小時才夠鐘上補習班，主動提議到被告的元朗住所打機打發時間。當X到被告家中，他推X到牀上強吻對方，不理X的反對，脫去她的衣物，強迫X為他口交，最後在未使用安全套下將她強姦。

X之後如常往補習，因擔心家人知道，沒有即時報警，但因壓力太大無法入睡，終向學校社工透露事件後才報警。被告在兩日後被捕。

法官引述X的創傷報告指出，事件對她的學業及社交有影響，令她變得抑鬱自責和不信任別人，更有自殘及萌生自殺念頭。法官指斥，被告雖無預謀犯案，但他在案中使用暴力，即使X在過程中反抗，也沒有停止，加上沒有使用安全套，決定判他入獄4年半。

機管局表示，案中被告曾申請機場保安有限公司職位，但最終未有獲聘。

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