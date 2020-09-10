測量顧問被控公眾地方打鬥　目擊證人拒出庭　押後下月再訊 (17:45)

報稱任測量顧問的黃紫健（28歲）否認一項在公眾地方打鬥罪，至於與他打鬥的周耀暉（56歲）早前認罪，被判監6個月及罰款2000元。

案件原定今日開審，惟控方打算傳召目擊案發的證人時，該證人未有到庭。控方透露，警方早前到該證人住所派發證人傳票，但當時無人應門，警方昨夜（9日）再致電該證人提醒出庭，該證人表示不願出庭。

控方申請押後審訊，以待了解仍在服刑的另一被告，即周耀暉會否願意出庭作供。辯方表示，證人未有到庭，並非辯方責任，並申請今日聆訊的訟費。

控方反對辯方的訟費申請。裁判官李志豪質疑，今次押後申請與辯方無關，反問為何辯方不得索取訟費：「若每次證人唔出庭，都要被告承擔訟費，對被告好唔公平。」李官把審訊押後至10月14日，並批准辯方訟費申請。

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