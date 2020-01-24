新冠肺炎｜今增12宗確診　5屬本地感染　5歲童手術前後兩次測試陰轉陽 (16:39)

食物及衛生局副局長徐德義表示，普及社區檢測計劃（全民檢測）截至今午1時有147萬人完成檢測；截至下午2時累計完成約133萬樣本的核酸測試。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至今有21宗新增確診個案經全民檢測驗出。

今日新增本地個案當中，一名39歲女子（個案4912）的5歲兒子亦初步確診。其兒子9月8日提交的深喉唾液樣本對新冠病毒測試呈陰性；惟他昨日（9日）在香港眼科醫院接受眼部手術期間，母親確診及獲安排入住伊利沙伯醫院，醫院在兒子手術後再安排深喉唾液、鼻咽拭子和鼻咽分泌測試，結果發現兒子亦染疫。

醫管局總行政經理劉家獻表示，女病人與兒子病毒測試CT value均大過30（代表病毒量低），兩人均對血清抗體測試呈陽性，代表體內有新冠病毒抗體；眼科醫院沒有病人或醫護人員被列為密切接觸者。

2宗源頭不明個案：

．個案4912：39歲女子，在銅鑼灣百德新街50-56號食肆工作，9月7日最近一次上班。她與丈夫及兒子同住，平日會去油麻地街市，9月7日在佐敦官涌體育館參與全民檢測，9月8日陪兒子到香港眼科醫院接受手術期間確診，無病徵

．個案4914：57歲女子，居於天水圍，在元朗水車館街一間餐廳任職樓面，9月6日最近一次上班。病人平日會去元朗合益街市，9月1日發病，9月8日到新界鄉議局元朗區中學參與全民檢測

其餘3宗本地個案是早前確診者的家人，在檢疫期間確診：

．個案4910：38歲男子，8月31日發病

．個案4911：40歲女子，9月8日發病

．個案4913：41歲女子，9月8日發病

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