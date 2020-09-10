本港自殺率去年微升　六旬或以上男性及25至49歲女性升幅最明顯 (17:15)

研究中心總監葉兆輝表示，去年本港受社會事件影響，社會氣氛變得兩極化，自殺率的升幅較預期小，他相信因為年輕人善用社交媒體工具，加強了人與人之間的連結，另外社會上亦動用大量基金、資源支援年輕人，相信整體上抵消了自殺傾向，認為針對支援有作用。

至於自殺率上升群組，包括60歲或以上男性，葉兆輝認為，已屆退休年齡的男性要面對角色轉換，而男性普遍求助意願不高，強調「求助非弱者所為」，懂得求助相當重要。他又指出，從事低收入工作的婦女亦值得注意，因去年數字反映該群組自殺率出現升幅。

至於新型冠狀病毒疫情期間的自殺率，葉兆輝透露，今年首8個月初步未見上升，但受疫情影響，經濟下行變得嚴重，失業率過去亦與自殺率有關，亦要留意當疫情緩和，社會回復正常運作時，需再重新適應，例如學生重新回校上課，學校要做好準備工作，關心學童。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」：https://www.openup.hk

人生熱線：8100 8012

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