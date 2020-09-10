本港自殺率去年微升　六旬或以上男性及25至39歲女性升幅最明顯 (17:15)

香港大學賽馬會防止自殺研究中心今日（10日）公布2019年本港自殺數據，最新自殺率為13.0，較2018年的12.3微升0.7，其中升幅最明顯的群組為60歲或以上男性及25至39歲女性，青少年自殺率則維持下跌趨勢。
研究中心總監葉兆輝表示，去年本港受社會事件影響，社會氣氛變得兩極化，自殺率的升幅較預期小，他相信因為年輕人善用社交媒體工具，加強了人與人之間的連結，另外社會上亦動用大量基金、資源支援年輕人，相信整體上抵消了自殺傾向，認為針對支援有作用。
至於自殺率上升群組，包括60歲或以上男性，葉兆輝認為，已屆退休年齡的男性要面對角色轉換，而男性普遍求助意願不高，強調「求助非弱者所為」，懂得求助相當重要。他又指出，從事低收入工作的婦女亦值得注意，因去年數字反映該群組自殺率出現升幅。
至於新型冠狀病毒疫情期間的自殺率，葉兆輝透露，今年首8個月初步未見上升，但受疫情影響，經濟下行變得嚴重，失業率過去亦與自殺率有關，亦要留意當疫情緩和，社會回復正常運作時，需再重新適應，例如學生重新回校上課，學校要做好準備工作，關心學童。
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒：18288
年輕人專線
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生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
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