瞞報外判公司董事身分　前護士主任認欺詐扶康會5萬服務費 (17:30)

被告劉芷希（46歲）承認於2018年8月3日至2019年3月4日期間，身為扶康會僱員，有責任披露任何已存在或可能出現的利益衝突下，向該會隱瞞或未有披露自己在優越健康護理有限公司所持有的權益。

案情指稱，被告2009年起在扶康會任職護士主任，2018年11月辭職，兩個月後離職。被告案發時在麗瑤成人訓練中心工作，負責聘用服務供應商和處理招標書的報價單。

麗瑤成人訓練中心在2018年7月需聘請臨時保健員，被告曾將包括優越健康護理的報價單交給上司審批，上司最終向優越健康護理批出標書，並向優越支付約5萬元服務費。惟被告未有向上司申報自己為優越健康護理的董事，事件最終揭發，被告警誡下保持緘默。

辯方求情稱，被告育有兩名9歲和6歲的女兒，目前正辦理離婚，需獨力照顧女兒。辯方形容本案並非最嚴重的欺詐案，扶康會沒因本案蒙受損失；即使被告有申報利益，扶康會亦未必不會考慮向優越健康護理批出標書。

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