8．31港島暴動案　水炮車指揮官：暴動現場點會有市民 (16:18)

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

警署警長伍國雄供稱，當日他是水炮車指揮官，獲授權使用催淚水及顏色水，掃蕩軒尼詩道的示威者。辯方資深大律師潘熙指出，水炮車當日首次在港島區出動，因新鮮及好奇，有現場的記者和市民追着水炮車拍照。伍國雄表示不同意，補充說「暴動現場點會有市民啫」，法官聞言即謂：「等等！等我寫低先。」辯方又稱，示威者在他作出警告後有向後退，伍國雄表示同意。

控方之後傳召拘捕首被告余德穎的警員陳澤均。他憶述，當日他與隊員推進至盧押道時，看到華寧大廈外有約20人聚集，大叫「黑警死全家」等口號，其中他看到身穿黑衣、頭戴黃色頭盔及豬嘴的余德穎，曾舉起長傘指住警員，並大力打在地上，陳澤均直指有關動作「具挑釁性及威嚇性」。當時指揮官下令向前衝採取拘捕行動，他便上前制服了首被告。

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