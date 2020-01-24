限聚令告票至8月發3498張　逾1500張尚未繳款 (15:20)

今年6月12日有人在元朗站外聚集，元朗區議會主席黃偉賢被警方票控違反限聚令，他在兩周內提出抗辯，指出當時被票控的人數不足8人，沒有違反限聚令規定。他上周接獲警方通知，要求其在10天內繳交罰款，或提出抗辯。黃偉賢表示將抗辯到底，批評警方「不止濫告，簡直是亂來」，他稱限聚令是「衛生條例，不是警方的公安條例」，但警方往往視限聚令為處理人群聚集的「萬能key」，做法不合理。

大律師黃宇逸表示，被票控市民可在21天內繳交罰款，如不按時繳交罰款，將收到警方或食環署等執法機構的通知書，詢問事主選擇抗辯還是交罰款；如事主選擇抗辯，將於法院排期審訊，他認為因違反限聚令而入獄的可能不大。至於如何抗辯，黃宇逸表示要視乎個別情況，「例如事主不是與其他人集結，只是碰巧經過該處，又或許他們是一家人，所以可以獲得豁免」。

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