假招聘黨騙20人230萬元貸款　警「亮劍」拘6男 (15:21)

新界北總區重案組1A隊主管高級督察曹世樑表示，詐騙集團利用事主搵快錢心態，到社交平台刊登求職廣告，標榜「無風險」、「毋須學歷經驗」、「輕鬆月入數萬」、「即日搵5至20萬」等字眼招徠，同時上載多張現金及名表照片，吸引求職心切的市民應徵。當求職者誤墮騙局，騙徒會自稱其公司具一定規模，指示事主到財務公司借貸，再訛稱以兩至三倍價錢收購貸款及合約作融資，惟騙徒收取貸款後便失去聯絡。

曹世樑表示，去年4月至今年7月期間有20名市民受騙，事主年齡介乎18至58歲，當中有學生、地產代理等，涉及騙款達230萬元，其中損失最多的女事主應徵「營運經理」，以自己信貸紀錄借貸，被騙走130萬元。警方於上月鎖定該詐騙集團，過去兩日先後拘捕6名報稱地盤工及無業的男子（18至21歲），涉嫌詐騙，部分人有黑幫背景，當中有4名男子被落案起訴，已於今早（10日）提堂。

新界北總區重案組總督察關駿軒表示，過去詐騙集團經常自稱具規模的投資公司，相約事主到旺區街頭會面及交收贓款，以圖增加警方追蹤難度，但事主同時因而增加戒心；是次破獲的詐騙集團因此改稱其辦公室位於高級商業中心，相約事主到地下大堂見面，騙徒會預早到該大廈的樓上停車場等候，等確認事主到埗大堂後，再假扮落樓博取事主信任。