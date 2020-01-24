海洋公園哈囉喂20年來首取消　園區重開後推港人優惠498元任玩半年 (15:45)

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指出，每年進行大型活動都需要長時間籌備，但今年年初已經預見疫情，海洋公園關門4個多月；加上預計如果出現第四波疫情，到時候公園可能要再休園，認為今年不適合、也沒有足夠時間籌備哈囉喂。他稱決定是基於疫情，「積極希望明年可以捲土重來」。

海洋公園行政總裁陳善瑜表示，公園今年至今僅開放52日，其中6月13日至7月13日重新開放27日，這段時間入園遊客及相對收入均比去年同期少九成。海洋公園早前得到立法會批出54億元撥款，董事局主席劉鳴煒表示，公園重開後平常開支減少三分之一，「只要節省使用，根據現有的budget（預算），沒有不可預見的開支，其實應該夠我們維持這一年」。

劉鳴煒稱，正與政府商討重新審視樂園的工作，年底會公布「rethink」的計劃，「希望真的是一個革新的公園」。他又透露，公園10月將會推出「森度遊」計劃，讓遊人能在公園內遠足、 瑜珈及露營。

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