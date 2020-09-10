新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（10日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染。本文整理近7天（9月4至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:39報道：今增12宗確診 5屬本地感染 5歲童手術前後兩次測試陰轉陽
○深水埗
西九龍裁判法院
荔枝角收押所
○油尖旺區
百誠大廈 麥當勞
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
竹園廣場 竹園餐廳
○觀塘區
安基商場 嘉豪酒家
○南區
置富南區廣場
○屯門區
富泰商場
愛定商場
仁愛街市
友愛街市
偉昌工業中心 農家好廚
屯門市廣場1期 名點屋
○元朗
谷亭街8號 煇記香港仔魚蛋粉
○灣仔區
利景酒店
壹嘉 金陵會
Fashion Walk食街 Burgeroom
○荃灣區
楊屋道市政大廈
○葵青區
大窩口商場
○離島區
滿樂坊
資料來源：衛生防護中心（截至9月10日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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