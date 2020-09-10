新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

○深水埗

西九龍裁判法院

荔枝角收押所

○油尖旺區

百誠大廈 麥當勞

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

竹園廣場 竹園餐廳

○觀塘區

安基商場 嘉豪酒家

○南區

置富南區廣場

○屯門區

富泰商場

愛定商場

仁愛街市

友愛街市

偉昌工業中心 農家好廚

屯門市廣場1期 名點屋

○元朗

谷亭街8號 煇記香港仔魚蛋粉

○灣仔區

利景酒店

壹嘉 金陵會

Fashion Walk食街 Burgeroom

○荃灣區

楊屋道市政大廈

○葵青區

大窩口商場

○離島區

滿樂坊

資料來源：衛生防護中心（截至9月10日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽