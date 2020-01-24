新冠肺炎｜牛津疫苗現不明副作用　袁國勇：非罕見　暫停測試研與疫苗有關否 (12:12)

英國牛津大學和阿斯利康公司合作新型冠狀病毒疫苗計劃出現阻滯，一名參與測試者出現「橫貫性脊髓炎」（transverse myelitis），實驗暫時中止。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，任何疫苗在開發往往會有阻滯，試驗者的感染未必與接種疫苗有直接關係，穩陣起見需要叫停臨牀測試，但不會因此對疫苗失去信心。他稱，政府會待各疫苗的第三期報告出爐後，再選購最安全有效疫苗。
袁國勇今早（10日）接受商台節目訪問時表示，新型冠狀病毒疫苗在人類醫學史上未發生過，不知道副作用如何，故是次情況並非罕見。他指出，開發新疫苗均會循序經3階段臨牀測試，當中很多副作用可能會在數以萬人計參與的第三階段測試才出現，該些志願者平日會在社區行走，不知會否感染其他病毒而誘發「橫貫性脊髓炎」，故暫停臨牀測試後，會研究感染與疫苗有否關係，若證實無關則可繼續進行測試。
港大噴鼻式疫苗11月首階段臨牀測試
袁國勇稱，港大醫學院微生物學系與內地研發的噴鼻式疫苗，將於11月進入第一階段臨牀測試，屆時會在本港招募100名志願者作測試，並已獲食物及衛生局撥款2000萬元支持。
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