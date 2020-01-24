港區國安法｜被要求聲明辦事處用於民主派初選、反國安法公投　區議員憂用作秋後算帳 (23:22)

相關信件要求議員填妥附件的書面聲明，羅列相關日期的辦公地方租金、職員薪酬、通訊費用等，以便秘書處處理議員遞交的有關營運開支償還款額的申請；倘辦事處並未用作上述活動的投票站，議員要擬備書面聲明，並夾附證明文件。

中西區、黃大仙、西貢、大埔、九龍城、屯門、沙田、油尖旺、大埔等區議會都有議員收到區議會秘書處信件。政府早前稱「公投」和「初選」無關區議會職務，有關開支不會獲得報銷，不少議員稱至今未收到6月及7月的營運開支津貼。

接獲信件的西貢區議會主席、新民主同盟鍾錦麟指出，有議員已主動不報銷相關日子的開支，但民政事務總署將所有7月的開支申報都「hold起」。他質疑，信件無清楚說明簽妥聲明後如何處理報銷問題，擔心背後「有陰謀」。黃大仙區議員、公民黨劉珈汶則已向秘書處表示不會簽有關聲明，因已主動不報銷初選兩日的開支。她擔心簽署聲明等於承認協辦初選，憂因此被指控違反《港區國安法》。

另有不願具名的區議會主席形容，民政署做法令議員反感，信件有政治威脅成分。他又指出，此聲明或招致民主派初選參選人的選舉開支，疑惑初選人需否申報投票站的開支，若無申報或有風險。

本報向民政事務總署查詢，若議員不交回相關書面聲明有何後果，該聲明是否只用於處理營運開支用途，而不會用作法律用途，例如觸犯《港區國安法》的證據，署方暫未回覆。

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