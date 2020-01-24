罰停課香島生上載採訪社運照片被指損校譽　質疑學校不容以記者身分報道新聞 (21:02)

九龍塘香島中學中四生以「光復香港 時代革命」旗幟相片，作為網課個人頭像，被校方罰停課一周，倘再犯將被開除學籍。涉事陳同學（化名）是一間網媒的義務攝影記者，會將採訪照片上載到社交平台。他稱早前有家長投訴其社交帳戶圖片暴力及「有損校譽」，質疑校方將兩次事件一併處理。他強調，自己「並非參加非法集結、縱火堵路，僅以記者身分報道新聞，若你（學校）連此都容不下，沒甚麼事能容忍」。
陳同學自言原本不熱中社會運動，惟去年反修例運動初期，看到不同媒體對運動的報道有異，故決定到現場了解真實一面。熱愛攝影的他認為，現時香港處於重要時刻，不願錯失，故用相機記錄社會現況，並將相片上載至個人社交平台，近2000人追蹤其帳戶。
今年5月，校方表示接獲家長投訴，稱其社交帳戶的圖片暴力，「有損校譽」，陳同學之後繼續外出拍攝。到本月他因為以「光時」旗幟作為實時課堂個人頭像，被校方停課一周處分。他說已即時應校方要求移走相片，批評校方懲罰過重，認為學校連同其拍攝的事一起處理。
他引述校方稱，倘他再參與社運、做任何有損校譽的行為，便會開除其學籍。他認為，校方視外出拍攝衝突為「有損校譽」之事，若他希望留在香島繼續學業，就要放棄拍攝，對此感無奈。