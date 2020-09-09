瑞士籍攝影師涉示威現場阻內地人離開　事主：因拍攝示威被包圍感驚慌 (19:10)

瑞士籍被告Marc Gerard Progin（74歲）否認去年10月4日在中環遮打大廈外，協助及教唆一些人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

事主藺楠（30歲）出庭作供，他透露2008年從西安來港讀書，之後負笈英國，再返回香港就業，在中環遮打大廈一間銀行工作。他憶述，案發當日出外買飯盒，返回辦公室途中遇上示威，由於他是首次目睹示威，遂舉機拍攝，豈料遭人包圍。

藺楠供稱，聽到有人叫他「返大陸」，態度「offensive」（具侵略性），他更被撞到，飯盒掉在地上，形容當時心情「驚慌」、「複雜」，並稱案發在公司樓下，擔心別人會認出他，影響公司形象。

藺楠承認，當他走近大廈正門時，曾轉以普通話說：「我們都是中國人」。之後他打算推門進入大廈，惟一名外國人突然上前，關上大門並以相機對準他，狀似拍照，使他不能進入大廈。

控方指稱，被告此時身處現場，並上前故意關上大廈正門，使事主藺楠無法內進，事主後來遭示威者揮拳襲擊及以傘投擲，左耳、左胸、左肩受傷。審訊明續。

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