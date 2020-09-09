17歲女生管有激光筆索帶判更生中心 (19:30)

被告李芷盈（17歲）被控去年10月6日在旺角大埔道56號後巷，管有可發出激光射線的儀器及一包索帶。她早前認罪，還押等候索取社會服務令和更生中心等報告。辯方今求情指出，相關報告顯示感化官對被告服社會服務或感化令有保留，但建議她入更生中心。辯方解釋，由於雙方的溝通出現誤會，建議判處被告社會服務令或感化。

主任裁判官吳舜儀形容，被告當時身處涉案地點逾30分鐘，管有的物品有潛在危險。她表示，最欣賞被告坦白向感化官交代現時扭曲的價值觀，認為被告缺乏客觀理性分析，過程中產生偏見和憤怒，最終採取違法手段擾亂社會秩序，以及妨礙警方執法。

吳官又稱，雖然被告認罪，但只因本案證據確鑿，「唔係（被告）有任何醒悟，可以話事件上毫無悔意」，認為她必須接受紀律培訓和輔導，終判她入更生中心。

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