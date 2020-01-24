統計處料香港人口2041年達811萬頂峰　2069年跌至735萬　15歲以下僅7.6% (18:26)

根據統計處《香港人口推算2020–2069》資料，由2019年年中至2941年年中，推算人口平均每年增長0.4%；惟之後因人口老化，加上出生人數減少，料至2069年年中，人口平均每年下跌0.3%，香港整體人口較現時減少16萬。撇除女性外籍家庭傭工人口，生育率料由2019年每千名女性相對1051個活產嬰兒，跌至2069年的1010個。

統計處推算，長者人口將由現時的132萬（佔總人口18.4%），增至2069年的258萬（38.4%），且長者人口超過250萬的情況維持最少30年；同期15歲以下人口將由12.2%跌至7.6%。

統計處的《香港人口生命表2014–2069》指出，在2019年，男女出生時平均預期壽命分別為82.2年和88.1年，統計處推算至2069年的平均預期壽命，男性增加6.2年，至88.4年；女性增加5.8年，至93.9年。

《香港人口推算2020–2069》和《香港人口生命表2014–2069》，以及勞動人口和家庭住戶的推算數字，可以在政府統計處網站免費下載。

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