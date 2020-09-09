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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:30)

本港今日（9日）新增6宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染。本文整理近7天（9月3至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:32報道：今增6宗確診　5屬本地感染　全民檢測再檢出一確診

○深水埗

百老匯街83B-C&85C號　富臨皇宮

西九龍裁判法院

荔枝角收押所 

○油尖旺區

力寶太陽廣場

○黃大仙區 

牛池灣市政大廈

東頭（二）邨安東樓　彩翠軒酒家

竹園廣場　竹園餐廳

○九龍城區 

鶴齡街3號　百味佳快餐廳

衙前塱道28號　昌記新城茶餐廳

○觀塘區 

牛頭角市政大廈

安基商場　嘉豪酒家

○南區 

置富南區廣場

○屯門區

富泰商場

愛定商場

仁愛街市

友愛街市

偉昌工業中心　農家好廚

屯門市廣場1期　名點屋

○北區

華心商場

○灣仔區

利景酒店

壹嘉　金陵會 

○荃灣區 

楊屋道市政大廈

如心廣場商場1期　點一龍

○葵青區

大窩口商場

○離島區

滿樂坊

資料來源：衛生防護中心（截至9月9日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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