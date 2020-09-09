新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:30)

本港今日（9日）新增6宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染。本文整理近7天（9月3至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:32報道：今增6宗確診 5屬本地感染 全民檢測再檢出一確診
○深水埗
百老匯街83B-C&85C號 富臨皇宮
西九龍裁判法院
荔枝角收押所
○油尖旺區
力寶太陽廣場
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
東頭（二）邨安東樓 彩翠軒酒家
竹園廣場 竹園餐廳
○九龍城區
鶴齡街3號 百味佳快餐廳
衙前塱道28號 昌記新城茶餐廳
○觀塘區
牛頭角市政大廈
安基商場 嘉豪酒家
○南區
置富南區廣場
○屯門區
富泰商場
愛定商場
仁愛街市
友愛街市
偉昌工業中心 農家好廚
屯門市廣場1期 名點屋
○北區
華心商場
○灣仔區
利景酒店
壹嘉 金陵會
○荃灣區
楊屋道市政大廈
如心廣場商場1期 點一龍
○葵青區
大窩口商場
○離島區
滿樂坊
資料來源：衛生防護中心（截至9月9日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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