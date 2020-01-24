17歲學生涉管噴漆雷射筆罪脫　官質疑警「偏偏唔記得」重要細節拒接納供辭 (17:50)

被告黃智恩（17歲）否認於去年11月2日在中環雲咸街附近管有一支噴漆，並意圖在無合法辯解的情況下使用，以損壞他人財產；及管有一個能發出雷射光束的裝置。

拘捕被告的防暴警員麥浩燊供稱，案發時坐警車前往中環一帶，看見約50名黑衣人，部分手持鐵通，頭戴「豬嘴」，黑衣人看見警車旋即逃跑。麥浩燊憶述，他在警車上看見被告正示意黑衣人逃跑，又大叫「有警察」，遂下車截停被告。麥浩燊指出，被告曾試圖逃走，他與被告之後雙雙倒地，最終制服並拘捕被告，並在他身上搜出噴漆及雷射筆。

裁判官質問麥浩燊為何與被告倒地，「無啦啦唔會跌倒」，麥浩燊稱忘記此部分細節，僅稱曾出手阻止被告及觸碰他的腰部。裁判官追問麥浩燊為何不將追截過程筆錄，麥說：「對唔住，我忘記咗。」

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