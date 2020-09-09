理大衝突28人控非法集結　當中13人學生 (17:36)

案件分3案處理，被告年齡介乎16至37歲，當中13人為學生、一人為教師、一人為註冊護士，28人全被控去年11月18日，在尖沙嘴科學館廣場一帶非法集結。其中王伊婷另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即一個能發出激光的裝置。

首宗案件涉及9名被告，分別為報稱無業的王晉彥（20歲）、網頁設計員鄭康成（20歲）、學生鄧朗言（16歲）、註冊護士賴恒基（28歲）、學生吳鎮鋒（19歲）、無業趙穎琪（22歲）、文員葉佩珊（24歲）、學生羅芷君（21歲）及文員王伊婷（28歲）。

第二宗案件涉及10名被告，分別為報稱學生陳以諾（20歲）、教師羅曉峰（32歲）、學生蔡希霖（20歲）、侍應杜俊興（31歲）、學生鄧子健（22歲）、地盤工人彭永強（31歲）、無業陳杰風（25歲）、學生麥俊彥（18歲）、學生周浩泓（21歲）和學生葉自傑（23歲）。

第三宗案件涉及9名被告，分別為學生吳肇韜（19歲）、道具製作人何兆川（23歲）、自由身攝影師陳思晨（22歲）、學生高敬希（18歲）、學生曾曉琳（20歲）、無業陳綺敏（37歲）、學生王穎彤（21歲）、售貨員許巧靜（22歲）和TVB美術指導洪妙賢（24歲）。

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