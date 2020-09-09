8人涉去年8．31灣仔暴動　警指揮官被質疑事隔11個月始撰寫口供 (17:20)

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

高級督察翁淦崙供稱，他當日是小隊指揮官，因大量示威者在軒尼詩道堵路縱火，他在金鐘力寶中心外帶領隊員築起防線，尾隨水炮車及速龍小隊向灣仔掃蕩，眼見前方有500名示威者。他們清理位於軒尼詩道1號的大型路障後，上司指示他們向前衝拘捕示威者，他的隊員在修頓球場對面拘捕了2女3男共5人。庭上播放傳媒拍攝的直播片段，可見示威者燃燒巨型路障，火勢猛烈並傳出爆炸聲，警員在火勢熄減後才趕至。

辯方資深大律師潘熙在盤問時質疑翁淦崙，為何事發11個月後才撰寫書面口供，他解釋記事冊上有紀錄，事後是應重案組指示才寫口供。潘熙問翁淦崙推進到路障位置時，旁邊是否有圍觀市民，翁淦崙說「我唔知係咪市民，但有圍觀嘅人」。聆訊午續。

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