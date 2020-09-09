新冠肺炎｜今增6宗確診　5屬本地感染　全民檢測再檢出一確診 (16:32)

新增本地個案當中一宗源頭未明，經全民檢測驗出：

．個案4901：62歲男子，居於屯門山景邨景麗樓，平日除到住所附近飲茶外無特別活動，9月6日到屯門大興社區會堂參與全民檢測驗出新冠病毒陽性，無病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人與昨日（8日）確診、居於屯門的主婦未見有去過相同地點

其餘4宗本地個案與早前確診個案相關：

．大圍交通城群組新增兩宗確診：個案4897（43歲女子，8月30日發病）及4899（17歲女子，9月6日發病），分別是交通城大廈保安及其他工作人員的家人，兩人於家人確診後，因有病徵由衛生防護中心安排送院，經檢測後確診

．兩宗新增個案是早前確診者的密切接觸者，入住檢疫中心後確診：個案4898（64歲女子，9月3日發病），以及個案4900（70歲男子，無病徵）

今日新增一宗輸入個案：

．個案4902：21歲女子，9月8日由印度抵港，無病徵

張竹君表示，另有兩名早前已出院的確診者經全民檢測再驗出病毒陽性，兩人出院時體內均有抗體；再驗出病毒陽性時病毒數值（CT value）均大於30（代表病毒量低）及無病徵，相信是早前感染的病毒殘餘體內被驗出：

．個案4091：65歲男子，居於牛池灣彩虹邨金漢樓，8月10日公布確診，8月23日已出院，其後全家一同參與全民檢測時驗出病毒陽性

．個案4254：71歲女子，8月11日由印度抵港的輸入個案，首次確診時無病徵，8月28日已出院

早前荔枝角收押所及青山灣入境事務中心分別有羈押者確診，衛生防護中心安排全港監獄及羈留設施在囚者和職員接受病毒檢測。張竹君表示，至今收回及化驗約4300名在囚者和約470名職員的樣本，全部檢測陰性。

另早前旺角維景酒店同層出現多宗確診，除其餘同層住客和職員要檢疫外，張竹君稱當局暫收回及化驗200多名其他住客和職員的樣本，全部檢測陰性。

新冠肺炎 相關報道：

醫管局今起為所有入院者檢測 擬購高通量病毒檢測儀盼增檢測量

聶德權：至今136.2萬人採樣 全民檢測延長3日至9．14

台灣調低香港為中低風險地區 短期商務客檢疫期縮短至7天

港與11國商旅遊氣泡 未包台灣 日本泰國有雙邊接觸 邱騰華：出發前、抵埗須檢測