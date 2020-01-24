新冠肺炎｜酒吧卡拉OK夜店等業界自願額外實施5防控措施　促政府准復業 (16:50)

港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉平稱，業界不少員工及公關小姐失業，需要借錢度日，「好慘」。Red MR執行董事羅雪儀說，卡拉OK已經關門121日，每間分店面積過萬呎，月租過百萬元，希望能盡快重開。

張宇人表示，3個業界均願意做5項額外降低傳染風險的工作，包括以滾水烚碗碟或使用即棄碗碟、分開清潔員工及傳遞飲品食物員工、客人只能逗留2小時、不使用現金、盡量做到每小時換氣6次，如做不到就使用空氣清新機。

酒吧業協會召集人梁立仁又稱，會要求顧客每當喝完一口酒便馬上戴回口罩，也會呼籲客人談天時降低聲量。被問到執行上有否困難，梁立仁認為現在市民習慣戴口罩，「唔戴出唔到街，在食肆長時間唔戴會被歧視」，相信市民感受到「疫情的威力」會自律。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上回應指出，除下及戴上口罩後均應洗手，經常除或戴口罩反會增加病毒傳播風險。

夜總會方面，張宇人稱業界要求公關小姐只服務一枱客人，「不會坐不同枱」，也會停止跳舞及現場表演。

張宇人表示，早前和政務司長張建宗會面，會繼續要求政府在第三輪抗疫基金即時按照這3個業界經營者的營業呎數派錢，並免差餉6個月等。

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