施政報告｜經民聯倡設10億失業轉型支援基金　梁美芬促建傳染病大樓大灣區設醫學院 (16:30)

經民聯立法會議員梁美芬促政府落實SARS報告，興建傳染病大樓，在香港或大灣區成立第三所醫學院，培育中西醫人才。她又建議將長者2元乘車津貼，擴展至全日制學童，支援經濟拮据家庭。她另重申，要檢討通識科考核範圍，甚至將通識科變為選修科。

土地房屋方面，經民聯建議加快進行各項本地填海計劃的可行性研究，包括明日大嶼計劃、屯門內河碼頭填海計劃，以及重置搬遷葵青貨櫃碼頭等建議；建議加快推動新界西北及東北土地發展，重啟郊野公園邊陲地帶發展的研究，並善用棕地增加房屋供應。

對於有否要求政府派錢，經民聯主席盧偉國稱建議中不少支援措施是民生投放，「不是簡單講派錢，要用得其所，香港面臨公共財政壓力大家都知」；消費券計劃是希望刺激市民先消費，從而取得消費券。

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