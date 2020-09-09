兩青年涉管士巴拿激光筆　警供稱被告繞過而行　官：唔通撞埋你度？ (16:15)

報稱地盤工程人員廖浩維（26歲）和資訊科技工程人員梁匡堯（24歲），被控去年10月27日在尖沙嘴彌敦道136號地下管有一支士巴拿，次被告另被控同日同地管有一支激光筆連電芯。

當日拘捕次被告的警員26962鄧國輝（音譯）供稱，他沿彌敦道南行線巡邏時發現兩被告並肩而行，形容二人當時低頭急步、繞過他和另一名警員而行，「身體語言話畀我聽有可疑」，故截停二人進行搜查。裁判官張天雁一度查詢「繞過」的意思，鄧國輝確認意思即被告從他的「側邊經過」，遭張官質疑「唔繞過點經過你呢？唔通撞埋你嗰度呀？」

鄧國輝在盤問下確認當日執勤蒙面，稱蒙面物品「由force派」。他又稱，當日下午約3時從通訊機知悉警方宣布梳士巴利花園的集會為非法集會，但自己當時的巡邏範圍沒堵路、非法集結或刑事毁壞的情況。聆訊下午續。

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