警長涉騙「遮仔會」60萬貸款及賭外圍馬　准保釋12．2再訊 (15:45)

兩名被告分別為警長李鴻發（51歲）及疑為非法外圍賭博經營者的退休漢余泉堅（72歲）。李鴻發被控4項欺詐罪及兩項「向收受賭注者投注」罪；余泉堅則被控兩項「收受賭注」罪。

控罪指出，李鴻發涉於2016年6月30日至2019年6月24日期間，向香港警察儲蓄互助社訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款，以及4份貸款申請表所載的資料全部真確及完整，意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社批出4筆貸款共約60萬元。

至於非法外圍賭博，李鴻發涉嫌於2020年3月11日及18日，向余泉堅投注本地賽馬賽事，而余泉堅則涉嫌於上述兩個日子收受賭注，包括李鴻發及其他人就本地賽馬賽事的投注。

據了解，李鴻發向余泉堅投注數筆賭注共約2300元，而余泉堅從包括李鴻發在內的人收受賭注共逾1.3萬元。

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