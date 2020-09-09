偽造提款卡取近30萬元　3保加利亞男認罪判囚 (14:10)

3被告依次為 Chavdarov Yordan Tihomirov（27歲）、Angelov Plamen Angelov（32歲）以及 Bozhkov Mihail Bozhidarov（34歲）。控罪指稱，3名被告於2019年3月某一天至5月2日間，串謀其他不知名者竊取一筆金額不明的現金，而該些財產屬於AEON信貸財務（亞洲）有限公司；另於同年5月2日，在九龍恒豐酒店一房間內，管有共116張磁帶卡，並在知道或相信該些卡屬虛假下，意圖誘使另一人接受為真卡。

法官胡雅文引述辯方求情，提及首被告去年3月來港時，本為了其鞋履生意尋求資金及製造商，直至遇上次被告後，才被游說加入犯案；次被告則因在保加利亞失業借貸度日，無法償還高利息貸款下，被要求到港犯案；第三被告則是來港欲申請簽證到內地洽商加密貨幣生意，因不諳英語而找次被告協助，卻在來港一天便在不知情下替次被告以假卡提款。

胡官稱，若警方未有採取行動，各被告仍會繼續偷取更多金錢，不過可明顯區分各被告的角色，以首被告及第三被告的角色較不重要，遂判處首被告監禁3年、次被告監禁3年8個月、第三被告2年4個月。

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