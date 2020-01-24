新冠肺炎｜醫管局今起為所有入院者檢測　擬購高通量病毒檢測儀盼增檢測量 (14:14)

醫管局質素及安全總監鍾健禮指出，公院每日有1000至2000名新入院病人，目前監察計劃下每日為約800至900名入院病人作病毒檢測，今日起在運作情況許可下會陸續為所有入院病人作檢測。

鍾健禮續稱，醫管局正與業界探討加強為出院的老人院舍院友作病毒檢測，但運作上要視乎院友住院時間、所住的醫院是否有感染個案等因素，以減少院舍內爆發風險，細節仍待討論，亦會加強與院舍溝通令院友安心。

醫管局目前每日可做約4000至5000宗病毒檢測，正計劃為七大聯網購買共7至8個全自動高通量病毒檢測儀器，儀器最高每日可處理約1000個樣本，以助減輕化驗前工序並大幅增加檢測量。

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