警拘15人涉爆竊15商舖偷7車　包括16歲輟學少女負責把風 (12:00)

港島總區反黑組總督察謝子坤表示，本港多區於去年12月至本月發生多宗針對商店的爆竊案、車內盜竊案及偷車案，其中一間遇竊的樓上同鄉會會址，被偷走逾30萬元現金及大批電腦設備。警方經追查，發現當中15宗爆竊案及7宗偷車案均為同一有黑幫背景的爆竊集團所為，涉及損失財物達180萬元。

警方翻看大量閉路電視後，鎖定多名有黑幫背景的疑犯，於本周日（6日）凌晨到九龍塘羅福道時鐘酒店外埋伏，在門外拘捕3名可疑男子，探員於他們身上、其駕駛的失車及租用的酒店房間內，共搜出一批毒品包裝工具、假車牌及250克不同種類毒品，市值約30萬元。

有賊人穿日本城制服圖掩人耳目

警方本周一（7日）清晨到天水圍天瑞商場埋伏，發現3名可疑人在商場外徘徊，其中一人穿起家品店日本城的制服，3名男子把大批贓物搬上一輛私家車，探員上前截查，賊人欲開車逃走不果被捕。探員調查發現商場內一間時裝店及一間日本城被3人爆竊，偷走約6萬元現金、兩台收銀機、手袋、大量日用品，涉及金額達50萬元，其中一名賊人穿上日本城制服，意圖掩人耳目。

警方過去兩天到本港各區拘捕爆竊集團另外9名同黨，被捕共11男4女，年紀最小為一名16歲已輟學少女，負責把風。警方在行動中搜出電鑽、大型剪鉗等不同爆竊工具，以及軍刀、假身分證、對講機、後備私家車匙膽等。

犯案前考察人流保安設施

港島總區反黑組高級督察梁雪偉表示，涉事爆竊集團分工仔細，集團主腦有多次爆竊背景，四出招攬同門犯案。主腦會有詳細爆竊計劃，包括四出考察目標商戶的人流、營業時間及保安設施等；決定下手時間及分配人手後，會指派同黨偷車，再於街上物色與失車同款同型號的車輛，藉複製對方車牌掛上失車上製作「影子車」，於深夜犯案。

3人一組行動 住不同時鐘酒店避追蹤

爆竊集團一般以3人一組行動，主腦領軍兼任車手及撬門角色，另外兩人分別負責入內搜掠及於附近把風，3人同時帶備對講機溝通，並預備多套假車牌、複製車牌轉換，同時入住不同時鐘酒店逃避警方追蹤。

除分工仔細，警方亦發現爆竊集團會預先尋求潛在買家方便散貨，包括黑市藥房，或利用其黑幫操控的非法釣魚機賭場散貨，涉事的「影子車」同時充當毒品快餐車速遞毒品；賊人駕車時會隨機在街上物色私家車，打爆其車窗偷走車內財物。