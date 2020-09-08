香島中學中四生網上課堂頭像相含「光復香港」　被停課一周 (23:07)

陳同學稱，9月1日起一直在網上課堂軟件Microsoft Teams，以自己擔任網媒記者時拍攝的新聞相片作為個人頭像，至昨日收到校方來電要求移除，同日被學校召見，要他停課一周。陳同學說，明白相片或涉政治問題，理解校方要求移走，但難接受停課、記過處分。

教育局：不應利用學校表達政治訴求

教育局發言人稱，學校是學生學習的地方，任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地，重申「光復香港 時代革命」口號有港獨、顛覆國家政權的含意，而《港區國安法》禁止分裂國家的行為和活動，籲不要以身試法。教育局又稱，早前已致函學校，清楚指出學生不應進行或參與涉嫌違法的行為和活動，亦要勸止參與拉人鏈、罷課等，若有關學生屢勸不改，校方應按訓輔及懲處機制處理。「我們相信學校會盡量給予犯錯學生有改正的機會，不會輕言放棄他們。」

今年6月，香島中學一名教師疑沒禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》，其後不獲校方續約，事後有學生及校友拉人鏈聲援。校方其時發聲明稱，香島中學是傳統愛國學校，要教導學生熱愛國家。

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