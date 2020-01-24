康文署康樂設施9月11日、博物館9月14日、圖書館9月17日起重開 (22:12)

康樂設施：

9月11日起重開的戶外康樂設施：極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施、卵石徑、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣，以及運動場（用作田徑訓練）

9月17日起重開的室內康樂設施：體育館主場（只限羽毛球場）、壁球場、乒乓球室／枱、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室／活動室、健身室、英式／美式桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施、北河街體育館搏擊中心、鯉魚門體育館散手訓練場、體育館內的自修角，以及水上活動中心

[相關重開設施按此瀏覽]

上述重開的收費設施，由9月16日起在康體通接受網上預訂。

博物館：

除香港科學館和香港太空館外，康文署博物館將重開展覽設施。

開放時間：上午10時至下午5時（休館日除外）

表演場地：

康文署轄下表演場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，9月14日起開放供租用團體作綵排及不設現場觀眾的演出或活動。正用作社區檢測中心的香港大會堂及伊利沙伯體育館，將於9月17日重開。表演場地料10月1日起可恢復接待設有現場觀眾的演出或活動

公共圖書館：

香港中央圖書館、6間主要圖書館及31間分區圖書館，將於9月17日起重開；以上公共圖書館的學生自修室將於同日重開。

開放時間：周一至六下午1時至8時；周日及公眾假期上午9時至下午5時

各設施重開詳情可瀏覽政府新聞公報。