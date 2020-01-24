陳虹秀等8人控去年8．31灣仔暴動　控方：憑衣著裝備逃跑顯示被告有參與 (21:15)

8名被告依次為自僱的余德穎（23歲）、學生賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（26歲）、廚師龔梓舜（22歲）、社工陳虹秀（42歲）、速遞員簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲），以及廚工梁雁彬（24歲）。他們被控於去年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔梓舜另被指管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

控方開案陳辭稱，案發當日傍晚近6時，軒尼詩道有大批黑衣人非法集結及堵路，晚上約7時起有人拆下鐵欄、巴士牌等築起巨型路障，並縱火燃燒，其間不斷有人投入物件令火勢加劇，軒尼詩道成為暴動現場。其後，晚上近8時開始有人於盧押道堵路及縱火，軒尼詩道及盧押道一帶已有數百人集結暴動，警方推進時，有人投擲汽油彈及磚頭，又以雷射裝置射向警察。其中7名被告在逃跑時被捕，他們均身穿黑衣及戴防毒面罩；陳虹秀則在軒尼詩道及馬師道交界被捕，當時身穿一件印有「我哋係社工守護公義」的黑衣。