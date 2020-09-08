新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

○深水埗

保安道市政大廈

百老匯街83B-C&85C號 富臨皇宮

西九龍裁判法院

荔枝角收押所

○油尖旺區

西洋菜南街2W號 101肉燥飯專門店

朗豪坊

力寶太陽廣場

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

東頭（二）邨安東樓 彩翠軒酒家

竹園廣場 竹園餐廳

○九龍城區

鶴齡街3號 百味佳快餐廳

衙前塱道28號 昌記新城茶餐廳

○觀塘區

牛頭角市政大廈

安基商場 嘉豪酒家

○南區

置富南區廣場

○元朗區

金寶樓 名川麵棧

炮仗坊

○屯門區

富泰商場

愛定商場

仁愛街市

友愛街市

○北區

華心商場

○灣仔區

利景酒店

壹嘉 金陵會

○荃灣區

楊屋道市政大廈

如心廣場商場1期 點一龍

○葵青區

大窩口商場

○離島區

滿樂坊

資料來源：衛生防護中心（截至9月8日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽